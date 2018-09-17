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17/09/2018 09:07

【駐京專電】易綱：主動有序擴大金融業對外開放

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》人民銀行行長易綱在由中國經濟５０人論
壇成員撰寫的《５０人的二十年》一書中撰文表示，要繼續主動有序擴大金融業對外開放。儘管
中國在推動金融業對外開放方面取得了一些成績，但當前國內外環境複雜多變，外資對中國金融
業訴求也不斷增加，中國金融業開放程度與實現自身發展需要相比仍存在較大差距。
　　易綱認為，總體來看，中國金融市場開放仍以「管道式」開放為主，金融市場深度和廣度不
足，便利性有待提高，金融業國際競爭力仍需要加強，金融制度環境與國際接軌程度有待提升，
外資金融機構營商環境需進一步改進。中國金融業開放依然任重而道遠。
　　易綱表示，下一步，應緊緊圍繞服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革三項任務，堅
持金融業本質上是競爭性行業的定位，按照准入前國民待遇和負面清單的原則，繼續主動、有序
擴大金融業對外開放，助力中國經濟增長和金融穩定。

＊進一步完善「滬港通」「深港通」＊

　　具體來看，易綱稱，一是確保各項措施真正落實實施。繼續放寬對外資金融機構股比限制，
設立形式和股東資質等方面的限制，確保已對外宣布的開放措施盡快落地。打造開放、包容、與
國際接軌的金融市場，進一步完善「滬港通」「深港通」，盡快推出「滬倫通」。進一步豐富外
匯市場產品，增加外匯市場深度，提高外匯市場參與主體多樣化，降低外匯市場順周期性。加快
制度建設和法制建設，改善外資金融機構經營制度環境，提高法律和政策制定透明度。

＊加大市場決定匯率的力度＊

　　二是進一步深化人民幣匯率形成機制改革，提高金融資源配置效率，完善金融調控機制。不
斷深化匯率市場化改革，完善以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率
制度，加大市場決定匯率的力度，增強人民幣雙向浮動彈性，保持人民幣匯率在合理均衡水平上
的基本穩定。
　　三是穩妥有序推動資本項目開放，穩步擴大資本帳戶可兌換，營造公平、透明、可預期的營
商環境。抓住有利的改革窗口期，按照「服務實體，循序漸進，統籌兼顧，風險可控」的原則，
穩步推進人民幣資本項目可兌換。實行負面清單管理，減少行政審批，弱化政策約束，提高政策
透明度和可預期性，創造公平競爭的市場環境。
　　四是將擴大開放與加強監管密切結合，造好相應配套措施，有效防範和化解金融風險，建立
健全與金融業開放相適應的監管框架和金融基礎設施，加強宏觀審慎管理和金融監管協調配合，
抓緊補齊監管制度短板，守住不發生系統性風險的底線。

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