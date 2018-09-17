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17/09/2018 09:39

【智能大會】小ｉ機器人袁輝：人工智能商用初期，數據安全是威脅

　　《經濟通通訊社記者林雯婕１７日上海專電》內地智能機器人平台運營商小ｉ機器人董事長
袁輝在世界人工智能大會前夕表示，人們對人工智能充滿顧慮，是因為人們心中期待著有自我意
識的機器人的出現，期待有一日我們能創造出變形金剛。所以，人類跟機器人的關係是在憂慮和
期待中前行。他表示，人工智能本身是不存在危險的，真正的危險在於創造技術和應用技術的人

　　他說，人工智能潛在的最大威脅是數據安全。因為大數據是人工智能背後的動量來源，存在
著泄密、盜取、篡改等可能性。就目前的技術而言，機器不具備自主利用數據實施威脅人類安全
的能力，即使未來創造出超級人工智能，機器具備自主能力，但也會在人類設計的規則和框架下
使用數據。如果人類不為機器定義危險的行為，那麼機器人是不會主動做出安全隱患的事情。但
不能排除設計者和使用者，利用機器對數據進行具有安全威脅的操作。
　　談到目前人工智能發展的阻礙時，袁輝坦言是人才和資金。人工智能是一個人才和資金密集
的行業，而整個行業的發展目前的還處於早期的階段。在人才的培養和引進上，特別是處於一個
全球化的競爭階段，人才越發珍貴。同時，人工智能需要大量投入，需要５到１０年的投入，而
中國的投資市場對創業的支持往往基於一些短期考慮，這對於行業發展是一個不小的挑戰。

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