《經濟通通訊社１７日專訊》工信部指，廣東省已恢復４８０８個基站，暫時未出現鄉鎮通
信全阻，核心網絡運行正常。
受颱風「山竹」影響，廣東省多地通信設施受損，部分機房出現停電現象。截至今日上午８
時，廣東省累計退服基站逾２萬個，佔全省總數約３％。
經搶修人員搶修後，目前已恢復４８０８個基站，其他受損通信設施正在積極搶修中，暫時
未出現鄉鎮通信全阻情況，核心網絡運行正常。（ｋｌ）
17/09/2018 15:49
【山竹劫後】工信部：廣東已恢復近五千個基站，核心網絡運行正常
《經濟通通訊社１７日專訊》工信部指，廣東省已恢復４８０８個基站，暫時未出現鄉鎮通
信全阻，核心網絡運行正常。
受颱風「山竹」影響，廣東省多地通信設施受損，部分機房出現停電現象。截至今日上午８
時，廣東省累計退服基站逾２萬個，佔全省總數約３％。
經搶修人員搶修後，目前已恢復４８０８個基站，其他受損通信設施正在積極搶修中，暫時
未出現鄉鎮通信全阻情況，核心網絡運行正常。（ｋｌ）
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