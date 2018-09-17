【聚焦人幣】人民幣即期開市大跌１８４點子，報６﹒８７０５

《經濟通通訊社１７日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒８５０９，較上個交易日大跌

１４７點子，終止兩連升。

中美貿易爭端再有不明朗因素，美國總統特普據悉已指示推進對中國約２０００億美元商品

的加徵關稅計劃，最快可能在今日宣布。另外，有外媒引述消息人士指，中國正考慮拒絕美國早

前提出的貿易談判。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開１８４點子，報６﹒８７０５，上個交易日即

期匯率收盤報６﹒８５２１。

離岸人民幣今早一度跌至６﹒８８００，目前在６﹒８７水平。（ｋｌ）

