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即市新聞

17/09/2018 09:37

【聚焦人幣】人民幣即期開市大跌１８４點子，報６﹒８７０５

　　《經濟通通訊社１７日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒８５０９，較上個交易日大跌
１４７點子，終止兩連升。
　　中美貿易爭端再有不明朗因素，美國總統特普據悉已指示推進對中國約２０００億美元商品
的加徵關稅計劃，最快可能在今日宣布。另外，有外媒引述消息人士指，中國正考慮拒絕美國早
前提出的貿易談判。
　　人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開１８４點子，報６﹒８７０５，上個交易日即
期匯率收盤報６﹒８５２１。
　　離岸人民幣今早一度跌至６﹒８８００，目前在６﹒８７水平。（ｋｌ）

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