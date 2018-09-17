《經濟通通訊社１７日專訊》市場消息指，截至目前，人行未進行逆回購操作。公開市場今
日沒有逆回購到期，要到星期三起才有，本周累計有２７００億元逆回購到期。
人行還就７、１４、２８及６３天期逆回購操作需求詢量。（ｋｌ）
17/09/2018 09:27
【人行收水】消息稱人行未進行逆回購，今日無逆回購到期
《經濟通通訊社１７日專訊》市場消息指，截至目前，人行未進行逆回購操作。公開市場今
日沒有逆回購到期，要到星期三起才有，本周累計有２７００億元逆回購到期。
人行還就７、１４、２８及６３天期逆回購操作需求詢量。（ｋｌ）
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