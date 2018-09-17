【人行收水】消息稱人行未進行逆回購，今日無逆回購到期

《經濟通通訊社１７日專訊》市場消息指，截至目前，人行未進行逆回購操作。公開市場今

日沒有逆回購到期，要到星期三起才有，本周累計有２７００億元逆回購到期。

人行還就７、１４、２８及６３天期逆回購操作需求詢量。（ｋｌ）

