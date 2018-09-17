【海航動向】傳海航科技７５億人幣收購當當交易即將告吹

《經濟通通訊社１７日專訊》據內地科技自媒體《３６氪》引述多個消息來源處得知，海航

科技（滬：６００７５１）７５億元人民幣收購網上書商當當的交易案即將面臨流產。據消息人

士表示，儘管資金告緊，但海航系仍希望能降價收購當當。（ｅｙ）

