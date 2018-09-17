【山竹劫後】江龍船艇：廠房辦公室受災，料損失最多５００萬人幣

《經濟通通訊社１７日專訊》江龍船艇（深：３００５８９）公告，因颱風「山竹」在廣東

省台山市沿海的海宴鎮登陸，登陸風級為１４級，導致公司部分車間廠房、辦公場所、生產設備

、原材料、在建及完工船艇受損，但未造成人員傷亡。經公司初步估計，本次颱風造成公司直接

經濟損失約４００萬元至５００萬元人民幣，公司主要資產已購買保險，現正與保險公司聯繫理

賠事宜。

江龍船艇表示，上述事項將對公司本年度經營業績產生一定的影響。（ｅｙ）

