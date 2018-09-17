【ＦＯＣＵＳ】貿戰「風眼」再升級，「谷房價」或成北京選項？

【ＦＯＣＵＳ】強颱風「山竹」在周日吹襲香港後漸遠，而中美貿易戰的「風眼」或隨

著侵侵最早周一（１７日）祭出２０００億美元對華關稅再升級。上周憧憬月底重啟談判而錄兩

連升的港股，早市低開近１％並一度插逾５００點；而最新消息稱，稍早承認收到邀請的北京或

請侵侵「食檸檬」，因不想在「被槍頂著腦門」的情況下談判。

倘若真的如此，貿易戰或出現金融數據研究公司ＦａｃｔＳｅｔ最新壓力測試下的最壞情景

，並預計港股將因此下挫至少２０％。另值得留意的是，內地新建商品住宅均價８月環比漲幅擴

大，或印證ＣＬＳＡ的另類觀點，即當局將借助房價上漲抵禦貿易戰的負面影響。



＊信奉「極限施壓」，港股最壞恐挫２２％＊



從４月揭開戰幔至今，侵侵儼然成為中港股市的最佳「窗口指導」－－稍有轉機，則港股升

；交惡略顯，則港股跌。

在華府主動提議再談判之際，信奉「極限施壓（ｍａｘｉｍｕｍ ｐｒｅｓｓｕｒｅ）」策

略的侵侵如期祭出「２０００億」並不令人意外。而關稅稅率據悉以最低的「１０％」起步，被

指是「一箭雙鵰」：一是在感恩節、聖誕節來臨前夕，盡量減少對美國消費者的影響；二是紓緩

商界對貿易戰的不滿，並製造「中方拒合作」的煙幕，力助共和黨贏得中期選舉。

白宮難見誠意，北京亦拒上當，ＦａｃｔＳｅｔ利用市場對英國脫歐反應的模型，就貿易戰

緊張對全球金融市場影響的壓測就顯示，在樂觀（中美保留已祭出關稅，未來達成廣泛協議）、

基準（中美爭論及貿易緊張按現時路徑逐步升級）、保守（中美關係迅速惡化，並導致更複雜影

響）３種不同情景下，全球股市將分別下跌約８％、１２％、１７％，而港股表現尤其包尾，料

分別下挫９％、１６％、２２％。



＊「房住不炒」之下，內房８月漲幅續擴大＊



中國或拒出席計劃月底展開的新貿易磋商，以免被侵侵「擺上台」，並準備更多的對美報復

反制措施。其中，有智囊就建議，中國應限制對美國企業所需零部件的銷售，通過「出口限制」

威脅美方的供應鏈。

與貿易戰或刺破中國資產泡沫的觀點不同，ＣＬＳＡ稍早發表另類觀點指，隨著易戰持續，

中國的房地產市場政策將逆轉，當局很可能會通過鼓勵房地產價格來幫助提振經濟。因更昂貴的

房產將鼓勵買家入市，並增加建築業工作及地方政府收入。

國家統計局最新數據則顯示，儘管「房住不炒」不絕於耳，８月新建商品住宅價格指數環比

連升４１個月，且漲幅擴大至１﹒４％的２０１６年９月以來最高。此外，８月內地固定資產投

資增速創逾２５年新低，「房地產投資」會否成穩增長稻草有待觀察。

中國拒屈服兼謀反制，侵侵的決心亦不容低估。奧巴馬時期任美國貿易代表的

Ｍｉｃｈａｅｌ Ｆｒｏｍａｎ就提醒，「特朗普正以非常獨特的方式（ａ ｖｅｒｙ

ｄｉｓｔｉｎｃｔ ａｐｐｒｏａｃｈ）處理貿易議題，並以長期的觀點

（ｌｏｎｇｓｔａｎｄｉｎｇ ｖｉｅｗ）看待，包括解決補貼、知識產權盜竊、強迫技術轉讓

等」，暗示其或不會在意短期的代價。（經濟通通訊社 俞瑾）

