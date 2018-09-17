【截收意向】港鐵何文田站二期今截收意向，暫收１４份意向書

《經濟通通訊社１７日專訊》港鐵（０００６６）何文田站物業發展項目第二期今日（１７

日）如期於下午截收意向書，據現場所見，暫時收到１４份意向書，包括嘉里建設（００６８３

）及會德豐（０００２０）、華懋集團、龍湖地產（００９６０）、南豐集團、中海外（００６

８８）、麗新發展（００４８８）、中信泰富、爪哇控股（００２５１）、莊士機構國際（００

３６７）、帝國集團及英皇國際（００１６３）等。

英皇國際高級物業主任張思薇表示，是次投交意向書是基於項目位於港鐵上蓋，屬豪宅地段

，加上為屯馬線及觀塘延線的中轉站，地理位置優越。她又相信，市場已經消化加息等不利因素

，樓市會繼續維持穩定，公司會繼續因應內部程序決定推盤速度。

帝國集團執行董事姚志偉就提到，港鐵站上蓋項目一向有捧場客，因此對於項目的防守性仍

有信心，集團未來推盤速度會根據市場情況而決定。

項目住宅樓面面積上限約６３﹒９４萬平方呎，提供約９００至１０００個住宅單位，預期

落成年份為２０２４年。市場估值達１１４億至１５４億元，估計每呎約１﹒８萬至２﹒４萬元

。

另外，何文田站物業發展項目第一期發展權於２０１６年由高銀金融（００５３０）牽頭財

團投得，中標價為１３０億元，每平方呎地價則為１﹒７５萬元。（ｋｙ）

