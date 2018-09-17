【新股上市】瓷磚商ＭＯＳ　ＨＯＵＳＥ通過聆訊，集資１﹒７５億

《經濟通通訊社１７日專訊》市場消息透露，香港外國製瓷磚零售行業中最大的營運商，Ｍ

ＯＳ ＨＯＵＳＥ ＧＲＯＵＰ已通過上市聆訊，並擬發行１﹒４億股，每股約為１﹒２５元，

集資額約為１﹒７５億元。

承銷商為Ｒａｆｆ Ａｅｌｌｏ資本。ＭＯＳ ＨＯＵＳＥ ＧＲＯＵＰ家專營外國製瓷磚

的零售商及供應商，專營高端歐洲進口陶質、石英及馬賽克瓷磚。

根據Ｉｐｓｏｓ，以收益計算，集團於去年為香港外國製瓷磚零售行業中最大的營運商，市

場佔有率約為２７﹒２％。預計１０月初招股。（ｃｙ）

