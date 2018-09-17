《經濟通通訊社１７日專訊》市場消息透露，香港外國製瓷磚零售行業中最大的營運商，Ｍ
ＯＳ ＨＯＵＳＥ ＧＲＯＵＰ已通過上市聆訊，並擬發行１﹒４億股，每股約為１﹒２５元，
集資額約為１﹒７５億元。
承銷商為Ｒａｆｆ Ａｅｌｌｏ資本。ＭＯＳ ＨＯＵＳＥ ＧＲＯＵＰ家專營外國製瓷磚
的零售商及供應商，專營高端歐洲進口陶質、石英及馬賽克瓷磚。
根據Ｉｐｓｏｓ，以收益計算，集團於去年為香港外國製瓷磚零售行業中最大的營運商，市
場佔有率約為２７﹒２％。預計１０月初招股。（ｃｙ）
17/09/2018 15:08
【新股上市】瓷磚商ＭＯＳ ＨＯＵＳＥ通過聆訊，集資１﹒７５億
《經濟通通訊社１７日專訊》市場消息透露，香港外國製瓷磚零售行業中最大的營運商，Ｍ
ＯＳ ＨＯＵＳＥ ＧＲＯＵＰ已通過上市聆訊，並擬發行１﹒４億股，每股約為１﹒２５元，
集資額約為１﹒７５億元。
承銷商為Ｒａｆｆ Ａｅｌｌｏ資本。ＭＯＳ ＨＯＵＳＥ ＧＲＯＵＰ家專營外國製瓷磚
的零售商及供應商，專營高端歐洲進口陶質、石英及馬賽克瓷磚。
根據Ｉｐｓｏｓ，以收益計算，集團於去年為香港外國製瓷磚零售行業中最大的營運商，市
場佔有率約為２７﹒２％。預計１０月初招股。（ｃｙ）
|興證快訊17/09/2018
港股過山車
|FOCUS17/09/2018
【FOCUS】貿戰「風眼」再升級 「谷房價」或成北京選項？
|國際動態17/09/2018
馬納福特助查通俄門 專家：控方查特增本錢
|專訪14/09/2018
【上海專訪】LAWSON張晟：細分領域造好才叫做「消費升級」
|FOCUS14/09/2018
【FOCUS】土國「暴力」加息堪鑑 債務、匯率平衡術考起央媽
|生財有道14/09/2018
【海嘯十年】2008年金融海嘯事件簿
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰