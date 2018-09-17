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17/09/2018 15:08

【新股上市】瓷磚商ＭＯＳ　ＨＯＵＳＥ通過聆訊，集資１﹒７５億

　　《經濟通通訊社１７日專訊》市場消息透露，香港外國製瓷磚零售行業中最大的營運商，Ｍ
ＯＳ　ＨＯＵＳＥ　ＧＲＯＵＰ已通過上市聆訊，並擬發行１﹒４億股，每股約為１﹒２５元，
集資額約為１﹒７５億元。
　　承銷商為Ｒａｆｆ　Ａｅｌｌｏ資本。ＭＯＳ　ＨＯＵＳＥ　ＧＲＯＵＰ家專營外國製瓷磚
的零售商及供應商，專營高端歐洲進口陶質、石英及馬賽克瓷磚。
　　根據Ｉｐｓｏｓ，以收益計算，集團於去年為香港外國製瓷磚零售行業中最大的營運商，市
場佔有率約為２７﹒２％。預計１０月初招股。（ｃｙ）

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