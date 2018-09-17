【ＩＰＯ反應】山東黃金（０１７８７）國際配售已足額

《經濟通通訊社１７日專訊》市場消息指，山東黃金礦業（０１７８７）國際配售部分已獲

足額認購。

該公司早前公布，發行３﹒２８億股，當中１０％為公開發售，招股價介乎１４﹒７元至

１８﹒３８元，每手２５０股，入場費４６４１﹒３元。股份周四（２０日）截止認購，料９月

２８日在主板掛牌。上市聯合保薦人為建銀國際、中信建投國際及工銀國際。

以招股價中位數１６﹒５４元計算，淨籌約５２﹒３６億元，將用作償還銀團貸款、營運資

金及一般企業用途。（ｃｙ）

