《經濟通通訊社１７日專訊》市場消息指，山東黃金礦業（０１７８７）國際配售部分已獲
足額認購。
該公司早前公布，發行３﹒２８億股，當中１０％為公開發售，招股價介乎１４﹒７元至
１８﹒３８元，每手２５０股，入場費４６４１﹒３元。股份周四（２０日）截止認購，料９月
２８日在主板掛牌。上市聯合保薦人為建銀國際、中信建投國際及工銀國際。
以招股價中位數１６﹒５４元計算，淨籌約５２﹒３６億元，將用作償還銀團貸款、營運資
金及一般企業用途。（ｃｙ）
17/09/2018 16:29
【ＩＰＯ反應】山東黃金（０１７８７）國際配售已足額
《經濟通通訊社１７日專訊》市場消息指，山東黃金礦業（０１７８７）國際配售部分已獲
足額認購。
該公司早前公布，發行３﹒２８億股，當中１０％為公開發售，招股價介乎１４﹒７元至
１８﹒３８元，每手２５０股，入場費４６４１﹒３元。股份周四（２０日）截止認購，料９月
２８日在主板掛牌。上市聯合保薦人為建銀國際、中信建投國際及工銀國際。
以招股價中位數１６﹒５４元計算，淨籌約５２﹒３６億元，將用作償還銀團貸款、營運資
金及一般企業用途。（ｃｙ）
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