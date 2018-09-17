【貿易開戰】美國最快今日宣布向二千億美元中國商品徵稅１０％

《經濟通通訊社１７日專訊》據《華爾街日報》引述消息報道，美國總統特朗普最快今日宣

布向中國２０００億美元商品加徵關稅，稅率約１０％，低於早前提出的２５％。

早前美國主動邀請中國就貿易戰談判，但談判未進行，又傳出特朗普指令官員對中國

２千億美元貨品加徵關稅。（ｅｃ）

