《經濟通通訊社１７日專訊》據《華爾街日報》引述消息報道，美國總統特朗普最快今日宣
布向中國２０００億美元商品加徵關稅，稅率約１０％，低於早前提出的２５％。
早前美國主動邀請中國就貿易戰談判，但談判未進行，又傳出特朗普指令官員對中國
２千億美元貨品加徵關稅。（ｅｃ）
17/09/2018 08:23
【貿易開戰】美國最快今日宣布向二千億美元中國商品徵稅１０％
《經濟通通訊社１７日專訊》據《華爾街日報》引述消息報道，美國總統特朗普最快今日宣
布向中國２０００億美元商品加徵關稅，稅率約１０％，低於早前提出的２５％。
早前美國主動邀請中國就貿易戰談判，但談判未進行，又傳出特朗普指令官員對中國
２千億美元貨品加徵關稅。（ｅｃ）
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