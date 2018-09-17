【北水炒Ｄ乜】北水淨流入７﹒７億元，沽潤啤騰訊平保續買匯控

《經濟通通訊社１７日專訊》北水上周四（１３日）錄淨沽盤結束連續九日淨流入後，港股

上周五（１４日）再錄得南下資金淨流入７﹒６８億元人民幣，其中主力買匯控（００００５）

及工行（０１３９８），但亦有不少北水在沽售潤啤（００２９１）、騰訊（００７００）及平

保（０２３１８）。

港股假期前大升，惟全日主板成交僅錄得８６８﹒９億元，按日減少１８﹒３％，其中港股

通成交額亦只有７９﹒７３億，佔大市成交９﹒２％。

恆指上日急升６６９點，今日２７１點或１％，報２７２８６點，升破１０天線

（２７０５５點）。港股本周坐過山車，先深潛再急升，累計全周升３１２點，收復二萬七關。



＊全周廿億北水進駐大笨象，平保建行遭沽出＊



匯控繼續成為北水心頭好，上周五再有多達３﹒６３億元北水入場撐象，全日經滬港通買賣

匯控的成交額佔該股全日成交額逾２７％，助匯控全日前移０﹒５％，收市報６７﹒９元。過去

一周北水合計淨流入匯控１９﹒６４億。

後市受貿易談判影響，走勢未明朗，內地投資者對中資金融股仍然舉棋不定，有買有賣，北

水今日沽走平保１﹒０６億元，及沽走建行（００９３９）達８４１０萬元，兩股分別升

１﹒３％及０﹒８％，報７５﹒１５元及６﹒６１元。但亦有８４３１萬元南下資金淨流入工行

，工行跌０﹒２％，報５﹒４９元。



＊潤啤成沽售榜首名，中國宏橋崩跌北水買賣忙＊



上周五公布的內地消費品零售數據增長勝預期，造好一眾消費股，其中華潤啤酒升２﹒９％

至３０﹒３元，但卻成為北水外逃好時機，合共錄得２﹒４５億元淨流出，成為全日北水淨沽出

最多的個股。騰訊則繼續捱北水沽，淨流出１﹒８１億元，惟股價升１﹒９％至３３０元。

北水交易榜中出現一個罕見身影，中國宏橋（０１３７８）突然遭洗倉，股價急插

１５﹒８４％，報５﹒７９元，盤中低見５﹒６元，創下去年１月以來新低。北水買賣身影頻現

，合共錄得２４１５萬元買盤及２６７３萬元賣盤，北水淨沽盤２５８萬元。（ｅｙ）

