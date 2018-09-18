《經濟通通訊社１８日專訊》根據本地傳媒報道，昨日截止招股的海底撈（０６８６２），
獲得１﹒３萬人入票，超額認購逾４倍。如果以公開募６﹒８億元計算，相當於凍結資金逾３０
億元。（ｊｎ）
18/09/2018 09:04
【ＩＰＯ反應】傳海底撈（６８６２）超購逾４倍，凍資超過３０億
《經濟通通訊社１８日專訊》根據本地傳媒報道，昨日截止招股的海底撈（０６８６２），
獲得１﹒３萬人入票，超額認購逾４倍。如果以公開募６﹒８億元計算，相當於凍結資金逾３０
億元。（ｊｎ）
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