【貿易開戰】特朗普經濟顧問：中國是目前貿易問題最大元兇

《經濟通通訊社１８日專訊》美國白宮國家經濟委員會主任庫德洛表示，美國已準備好與中

國進行嚴肅的貿易談判，目前全球貿易系統已被破壞，中國是當前問題的最大元兇。

他不肯評論與中國官員舉行會談的可能性，但重申若中方認真看待，美國已準備好進行談判

，不排除最終可與中國達成貿易協議的可能性，但中方必須答應美國提出的一些貿易實質性問題

。（ｍｎ）

