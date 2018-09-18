《經濟通通訊社１８日專訊》美國白宮國家經濟委員會主任庫德洛表示，美國已準備好與中
國進行嚴肅的貿易談判，目前全球貿易系統已被破壞，中國是當前問題的最大元兇。
他不肯評論與中國官員舉行會談的可能性，但重申若中方認真看待，美國已準備好進行談判
，不排除最終可與中國達成貿易協議的可能性，但中方必須答應美國提出的一些貿易實質性問題
。（ｍｎ）
18/09/2018 08:54
【貿易開戰】特朗普經濟顧問：中國是目前貿易問題最大元兇
《經濟通通訊社１８日專訊》美國白宮國家經濟委員會主任庫德洛表示，美國已準備好與中
國進行嚴肅的貿易談判，目前全球貿易系統已被破壞，中國是當前問題的最大元兇。
他不肯評論與中國官員舉行會談的可能性，但重申若中方認真看待，美國已準備好進行談判
，不排除最終可與中國達成貿易協議的可能性，但中方必須答應美國提出的一些貿易實質性問題
。（ｍｎ）
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