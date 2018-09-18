【貿易開戰】日本經濟再生大臣呼籲美中盡快找到貿易戰解決方法

《經濟通通訊社１８日專訊》日本經濟再生大臣茂木敏充呼籲，美國及中國之間的貿易戰應

盡快找到解決方案，並稱沒有哪個國家想要針鋒相對的貿易報復。

茂木敏充又稱，日本與美國不久後將可能宣布雙方何時將舉行下一回合的雙邊貿易會談。

較早時美國總統特朗普宣布，將對總值約２０００億美元進口自中國的商品徵收１０％關稅

，並會於今年底將稅率增至２５％。（ｍｎ）

