《經濟通通訊社１８日專訊》日本經濟再生大臣茂木敏充呼籲，美國及中國之間的貿易戰應
盡快找到解決方案，並稱沒有哪個國家想要針鋒相對的貿易報復。
茂木敏充又稱，日本與美國不久後將可能宣布雙方何時將舉行下一回合的雙邊貿易會談。
較早時美國總統特朗普宣布，將對總值約２０００億美元進口自中國的商品徵收１０％關稅
，並會於今年底將稅率增至２５％。（ｍｎ）
18/09/2018 10:29
【貿易開戰】日本經濟再生大臣呼籲美中盡快找到貿易戰解決方法
《經濟通通訊社１８日專訊》日本經濟再生大臣茂木敏充呼籲，美國及中國之間的貿易戰應
盡快找到解決方案，並稱沒有哪個國家想要針鋒相對的貿易報復。
茂木敏充又稱，日本與美國不久後將可能宣布雙方何時將舉行下一回合的雙邊貿易會談。
較早時美國總統特朗普宣布，將對總值約２０００億美元進口自中國的商品徵收１０％關稅
，並會於今年底將稅率增至２５％。（ｍｎ）
|國際動態18/09/2018
「文金會」今平壤舉行 聚焦無核化
|興證快訊17/09/2018
港股過山車
|FOCUS17/09/2018
【FOCUS】貿戰「風眼」再升級 「谷房價」或成北京選項？
|國際動態17/09/2018
馬納福特助查通俄門 專家：控方查特增本錢
|專訪14/09/2018
【上海專訪】LAWSON張晟：細分領域造好才叫做「消費升級」
|FOCUS14/09/2018
【FOCUS】土國「暴力」加息堪鑑 債務、匯率平衡術考起央媽
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰