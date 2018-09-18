《經濟通通訊社１８日專訊》英國最大車廠積架越野路華（Ｊａｇｕａｒ Ｌａｎｄ
Ｒｏｖｅｒ）表示，於１０月份開始至１２月初期間，將在英國中部的Ｃａｓｔｌｅ
Ｂｒｏｍｗｉｃｈ工廠實行每周開工三日的安排，此舉將影響到大約１０００名員工但能夠避免
裁員。
上周集團行政總裁警告，錯誤的英國脫歐協議可能導致汽車業損失數萬個工作職位，並且令
公司生產面臨風險，特別是在海關檢查導致港口及陸路運輸出現延誤。（ｍｎ）
18/09/2018 11:05
【脫歐之後】Ｊａｇｕａｒ Ｌａｎｄ Ｒｏｖｅｒ英國工廠將減產
《經濟通通訊社１８日專訊》英國最大車廠積架越野路華（Ｊａｇｕａｒ Ｌａｎｄ
Ｒｏｖｅｒ）表示，於１０月份開始至１２月初期間，將在英國中部的Ｃａｓｔｌｅ
Ｂｒｏｍｗｉｃｈ工廠實行每周開工三日的安排，此舉將影響到大約１０００名員工但能夠避免
裁員。
上周集團行政總裁警告，錯誤的英國脫歐協議可能導致汽車業損失數萬個工作職位，並且令
公司生產面臨風險，特別是在海關檢查導致港口及陸路運輸出現延誤。（ｍｎ）
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