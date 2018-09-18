《經濟通通訊社１８日專訊》南韓總統文在寅今日率團訪問北韓，這是他與北韓領導人金正
恩舉行第三次兩韓高峰會。
金正恩到機場歡迎文在寅，歡迎儀式完成之後，文在寅與隨行團隊會先享用午餐，之後文在
寅與金正恩將於當地時間下午３時半至５時半（即本港時間４時半開始）舉行峰會。（ｍｎ）
18/09/2018 11:12
【朝鮮局勢】文在寅抵達北韓，下午將與金正恩舉行峰會
《經濟通通訊社１８日專訊》南韓總統文在寅今日率團訪問北韓，這是他與北韓領導人金正
恩舉行第三次兩韓高峰會。
金正恩到機場歡迎文在寅，歡迎儀式完成之後，文在寅與隨行團隊會先享用午餐，之後文在
寅與金正恩將於當地時間下午３時半至５時半（即本港時間４時半開始）舉行峰會。（ｍｎ）
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