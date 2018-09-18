【朝鮮局勢】文在寅抵達北韓，下午將與金正恩舉行峰會

《經濟通通訊社１８日專訊》南韓總統文在寅今日率團訪問北韓，這是他與北韓領導人金正

恩舉行第三次兩韓高峰會。

金正恩到機場歡迎文在寅，歡迎儀式完成之後，文在寅與隨行團隊會先享用午餐，之後文在

寅與金正恩將於當地時間下午３時半至５時半（即本港時間４時半開始）舉行峰會。（ｍｎ）

