《經濟通通訊社１８日專訊》北韓官媒朝中社引述《勞動新聞報》評論文章稱，美國只會要
求北韓採取去核行動而自己沒有相應的表示，從來沒有顯示出正式結束韓戰的誠意。
文章指，美朝談判陷入僵局罪在美國，認為兩國對話的未來完全取決於美國的立場及行動，
認為美國應三思而後行，以誠實的態度對待雙方對話。（ｍｎ）
18/09/2018 15:51
【朝鮮局勢】朝中社：美朝談判陷入僵局歸咎於美國
《經濟通通訊社１８日專訊》北韓官媒朝中社引述《勞動新聞報》評論文章稱，美國只會要
求北韓採取去核行動而自己沒有相應的表示，從來沒有顯示出正式結束韓戰的誠意。
文章指，美朝談判陷入僵局罪在美國，認為兩國對話的未來完全取決於美國的立場及行動，
認為美國應三思而後行，以誠實的態度對待雙方對話。（ｍｎ）
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