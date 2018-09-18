【達沃斯論壇】陳茂波：大灣區人才、資金、貨物自由流通是大挑戰

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》香港財政司司長陳茂波在達沃斯分論壇表

示，大灣區政策橫跨廣東、香港與澳門的１１個城市。這項新的區域發展政策將提供投資動力並

加強國際合作，包括從「規模經濟」到「創新經濟」產業集群等。

至於大灣區的困難，陳茂波表示，一是一國兩制，三個關稅區，要把這灣區做好，能做到優

勢互補，有協同發展的效益，怎麼樣把人才、資金、貨物的流通能自由流通，這是一個大的挑戰

。

另外是法制上的不一樣，打個比方，在香港行普通法，可以說是全球唯一用中文和英文的地

方，香港知識產權的保護比較完備，法制傳統在國際上有一定的信譽。假設從科技發展來說，加

上香港高校的科研力量，吸引不單是內地，也可以是一些國際的科研機構、大學，一些科技公司

，把一些中下遊的科研放到了香港，然後跟深圳那邊的科技龍頭企業，跟附近的東莞、佛山先進

制造業一起，那就很有機會可以打造成為一個國際的科技中心。

他並指出，香港的金融服務業空間就更大了，一個方面上市的平台做得更好，服務實體經濟

，最近香港上市允許同股不同權的科技企業，允許還沒有收入的生物醫藥產業在香港上市。不單

純是灣區，整個國家都能用。香港在稅務、保險等方面都能提供一些優惠給內地企業。

