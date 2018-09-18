【達沃斯論壇】劉世錦：貨幣政策應通過釋放流動性支持經濟增長

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》全國政協經濟委員會副主任、人行貨幣政

策委員會委員劉世錦在天津達沃斯「中國的金融開放」論壇上稱，金融開放要清楚為甚麼開放，

瞄準解決市場準入、金融市場充分競爭以及促進產業轉型升級，促進搭建中國高質量開放平台。

劉世錦表示，現在人行提出要保持流動性合理充裕。貨幣政策應該通過釋放足夠流動性來支

持經濟增長需要，不能過緊也不能過鬆，要適度。但除了上述標準表述外，目前中國經濟總體上

從高速增長到中高速增長，增速降低是正常的，而貨幣政策在經濟下行壓力下應該有適當的反應

；同時不能過鬆，使得「去槓桿」半途而廢。

劉世錦表示，金融開放切忌為了開放而開放，需要回歸金融開放的初衷，去解決中國金融體

系在某些領域效率不高、市場準入以及鼓勵競爭等方面存在問題。比如，面對中小企業融資難、

融資貴的問題，通過金融開發進入新的金融業態和金融工具會產生一定的良性效應。

同時，中國正在面臨產業創新轉型，提升高質量的產業發展，選擇引入那些先適應的金融業

態可以促進這個問題的解決。總之，中國金融開放和核心是促進中國搭建更高質量的開放平台。

中國是一個超大型的經濟體，可以形成一定的對沖效應，總體穩定性較強，中國金融開放的步子

可以適當放大一些。

