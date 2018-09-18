《經濟通通訊社記者林雯婕１８日上海專電》上交所總經理蔣鋒今日在世界人工智能大會上
表示，上交所將繼續支持人工智能發展。具體行動包括，一是支持已上市的人工智能公司通過併
購、重組、參股等多種方式做強做大，培育一批具有全球影響力和競爭力創新企業；二是深入推
進新藍籌行動，為處在不同發展階段的人工智慧企業提供全方位有針對性服務；三是探索應用人
工智能科技為交易監管、公司監管、會員監管提供智能化應用和服務，提高監管智能化水准，為
促進監管模式創新。
18/09/2018 11:20
【智能大會】上交所蔣鋒：支持已上市的人工智能公司做強做大
《經濟通通訊社記者林雯婕１８日上海專電》上交所總經理蔣鋒今日在世界人工智能大會上
表示，上交所將繼續支持人工智能發展。具體行動包括，一是支持已上市的人工智能公司通過併
購、重組、參股等多種方式做強做大，培育一批具有全球影響力和競爭力創新企業；二是深入推
進新藍籌行動，為處在不同發展階段的人工智慧企業提供全方位有針對性服務；三是探索應用人
工智能科技為交易監管、公司監管、會員監管提供智能化應用和服務，提高監管智能化水准，為
促進監管模式創新。
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