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即市新聞

18/09/2018 11:11

【貿易開戰】貿發局將出口增長預測下調至３％，明年情況或更嚴峻

　　《經濟通通訊社１８日專訊》貿發局公布今年第三季香港出口指數。貿發局研究總監關家明
於記者會上表示，自６月起訪問約５００名廠商，調查結果得出，出口指數由第二季的５４﹒１
大幅回落至今季的３５﹒８。
　　他形容，一個季度跌幅達１８﹒３個百分點是從來沒有見過，背後反映美國因素令幾乎所有
產品均受影響。
　　由於中美貿易磨擦帶來的不明朗因素增加，貿發局對今年香港整體出口增長預測由６％下調
至３％。
　　他又表示，過去七個月出口增長約１０％，預測今年出口增長約３％，今年餘下時間或出現
零增長，甚至負增長，預料明年出口情況或更嚴峻。
　　貿發局經濟師馮凱盈表示，各主要行業均憂慮出口增長將放緩，當中尤其以電子業為甚，其
指數由上季５５﹒２下降至今季的３５﹒４，而服裝業的指數亦大幅下滑至３２﹒８，是眾多主
要行業之中最低。
　　單價方面，她指出，一般預料短期會下降，導致整體出口價值下跌，貿易價值指數在今年第
二季創下１７個季度以來最高水平，達５４﹒６，第三季卻下跌至４４﹒８，代表指數在過去連
續五個季度處於擴展領域的狀況已告一段落，當中下跌趨勢最明顯的是珠寶業指數，只有３７，
是各主要行業中最低。
　　關家明又希望，中小企要作出長遠打算，未來應發展多元市場及生產基地等方式，以應對貿
易戰。（ｋｉ）

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