【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１２億，買匯控騰訊吉利沽上海醫藥

《經濟通通訊社１８日專訊》北水周二流入１１﹒９６億元人民幣，為連續第三日流入港股

，其中買盤最多的個股為匯控（００００５）、騰訊（００７００）、吉利（００１７５）、威

高股份（０１０６６）；相反沽盤最多的個股為上海醫藥（０２６０７）。

美國公布對中國２０００億美元商品關稅將於下周一（２４日）生效，徵稅１０％。港股周

三低開後向下發展，最低見過２６６４８點，直至午後有傳國家隊入市買大盤股，港股隨Ａ股反

彈倒升，最終收升１５１﹒８１點或升０﹒５６％，收報２７０８４﹒８６點，突破十天線

（２６８８９點）。

全日成交８６３﹒６６億元，比周一增加３４％；港股通成交額７６﹒３３億，佔大市成交

８﹒８４％。



＊匯控續成北水寵兒，騰訊淨流入近２﹒５億＊



匯控連續第二日成為最多北水買盤的個股，全日淨流入２﹒７８億，兩日合計淨買盤達

５﹒０３億；另一重磅股騰訊續受回購消息加持，北水周二跟隨流入２﹒４７億，惟該股全日跌

０﹒３８％；港交所（００３８８）升１﹒１９％，北水買９９４４萬。

另外，威高股份突獲北水流入１﹒３８億。



＊吉利遭大摩唱淡跌４％，北水流入近兩億＊



吉利遭大摩削目標價，全日收跌３﹒９４％報１４﹒１４元，為表現最差恆指成分股，北水

趁機買入１﹒７７億，兩日合計流入２﹒４３億。

沽盤方面，北水周三沽售１﹒２３億元上海醫藥。（ｅｎ）

