【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１２億，買匯控騰訊吉利沽上海醫藥

《經濟通通訊社１８日專訊》北水周二流入１１﹒９６億元人民幣，為連續第三日流入港股
，其中買盤最多的個股為匯控（００００５）、騰訊（００７００）、吉利（００１７５）、威
高股份（０１０６６）；相反沽盤最多的個股為上海醫藥（０２６０７）。
美國公布對中國２０００億美元商品關稅將於下周一（２４日）生效，徵稅１０％。港股周
三低開後向下發展，最低見過２６６４８點，直至午後有傳國家隊入市買大盤股，港股隨Ａ股反
彈倒升，最終收升１５１﹒８１點或升０﹒５６％，收報２７０８４﹒８６點，突破十天線
（２６８８９點）。
全日成交８６３﹒６６億元，比周一增加３４％；港股通成交額７６﹒３３億，佔大市成交
８﹒８４％。
＊匯控續成北水寵兒，騰訊淨流入近２﹒５億＊
匯控連續第二日成為最多北水買盤的個股，全日淨流入２﹒７８億，兩日合計淨買盤達
５﹒０３億；另一重磅股騰訊續受回購消息加持，北水周二跟隨流入２﹒４７億，惟該股全日跌
０﹒３８％；港交所（００３８８）升１﹒１９％，北水買９９４４萬。
另外，威高股份突獲北水流入１﹒３８億。
＊吉利遭大摩唱淡跌４％，北水流入近兩億＊
吉利遭大摩削目標價，全日收跌３﹒９４％報１４﹒１４元，為表現最差恆指成分股，北水
趁機買入１﹒７７億，兩日合計流入２﹒４３億。
沽盤方面，北水周三沽售１﹒２３億元上海醫藥。（ｅｎ）