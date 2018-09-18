【山竹劫後】中電：繼續復電工作，受影響客戶減至７５００戶　

《經濟通通訊社１８日專訊》中電（００００２）公布，旗下中華電力公司的維修人員於颱

風山竹吹襲過後，繼續進行搶修及復電工作。截止今日（１８日）早上七時，受影響客戶已由９

月１６日約４萬戶，減至約７５００戶。（ｃｌ）

