《經濟通通訊社１８日專訊》中電（００００２）公布，旗下中華電力公司的維修人員於颱
風山竹吹襲過後，繼續進行搶修及復電工作。截止今日（１８日）早上七時，受影響客戶已由９
月１６日約４萬戶，減至約７５００戶。（ｃｌ）
18/09/2018 09:30
【山竹劫後】中電：繼續復電工作，受影響客戶減至７５００戶
《經濟通通訊社１８日專訊》中電（００００２）公布，旗下中華電力公司的維修人員於颱
風山竹吹襲過後，繼續進行搶修及復電工作。截止今日（１８日）早上七時，受影響客戶已由９
月１６日約４萬戶，減至約７５００戶。（ｃｌ）
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