【本港經濟】財爺：本港樓市下行風險增，惟現時斷言轉勢為時過早

《經濟通通訊社１８日專訊》財政司司長陳茂波接受《彭博電視》訪問時示，過去兩星期，

本港樓市呈現冷卻跡象，但現時斷言樓市處於轉折點為時過早。

他認為隨著本港利率可能跟隨美息上升，香港樓市下行的風險正在增加。

他又預期，中美貿易戰對香港今年經濟增長的影響可控，估計對明年經濟增速的影響大約

０﹒２－０﹒４％。

另外，陳茂波接受ＣＮＢＣ訪問時表示，對於近期資本外流無需感到驚慌，因為全球金融危

機以後，香港已經錄得１３００億美元的資本流入，而港元聯繫匯率制度非常強，港元掛鈎很牢

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