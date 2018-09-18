《經濟通通訊社１８日專訊》財政司司長陳茂波接受《彭博電視》訪問時示，過去兩星期，
本港樓市呈現冷卻跡象，但現時斷言樓市處於轉折點為時過早。
他認為隨著本港利率可能跟隨美息上升，香港樓市下行的風險正在增加。
他又預期，中美貿易戰對香港今年經濟增長的影響可控，估計對明年經濟增速的影響大約
０﹒２－０﹒４％。
另外，陳茂波接受ＣＮＢＣ訪問時表示，對於近期資本外流無需感到驚慌，因為全球金融危
機以後，香港已經錄得１３００億美元的資本流入，而港元聯繫匯率制度非常強，港元掛鈎很牢
。（ｃｌ）
18/09/2018 11:03
【本港經濟】財爺：本港樓市下行風險增，惟現時斷言轉勢為時過早
《經濟通通訊社１８日專訊》財政司司長陳茂波接受《彭博電視》訪問時示，過去兩星期，
本港樓市呈現冷卻跡象，但現時斷言樓市處於轉折點為時過早。
他認為隨著本港利率可能跟隨美息上升，香港樓市下行的風險正在增加。
他又預期，中美貿易戰對香港今年經濟增長的影響可控，估計對明年經濟增速的影響大約
０﹒２－０﹒４％。
另外，陳茂波接受ＣＮＢＣ訪問時表示，對於近期資本外流無需感到驚慌，因為全球金融危
機以後，香港已經錄得１３００億美元的資本流入，而港元聯繫匯率制度非常強，港元掛鈎很牢
。（ｃｌ）
|國際動態18/09/2018
「文金會」今平壤舉行 聚焦無核化
|興證快訊17/09/2018
港股過山車
|FOCUS17/09/2018
【FOCUS】貿戰「風眼」再升級 「谷房價」或成北京選項？
|國際動態17/09/2018
馬納福特助查通俄門 專家：控方查特增本錢
|專訪14/09/2018
【上海專訪】LAWSON張晟：細分領域造好才叫做「消費升級」
|FOCUS14/09/2018
【FOCUS】土國「暴力」加息堪鑑 債務、匯率平衡術考起央媽
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰