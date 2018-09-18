【港匯弱勢】港元拆息全線上升，一個月升至１﹒７３厘

《經濟通通訊社１８日專訊》美國總統特朗普宣布，下周一（２４日）起將向２０００億美

元中國貨品徵收１０％關稅，並會在２０１８年底調高至２５％。美元指數走低，今日港元拆息

全線抽升，其中，作為樓按參考利率的一個月拆息升至１﹒７３０１８厘，而隔夜息亦升至

１﹒８７０７１厘。

財資市場公會數字顯示，一周拆息今天升至１﹒６６７５０厘，但三個月和六個月拆息分別

升至２﹒０２０３６厘和２﹒１９０５４厘，而１２個月拆息亦升至２﹒５５５２１厘。

港元兌美元匯價最新報７﹒８４５３，上日收市報７﹒８４４６。（ｃｌ）

