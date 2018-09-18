《經濟通通訊社１８日專訊》百利大（００４９５）預期，截至今年６月底止年度溢利，與
去年同期相比，將減少約９０％，主要由於集團投資物業公平值變動之收益按年減少５４％所致
。（ｊｏ）
18/09/2018 16:42
【企業盈警】百利大（４９５）料全年度溢利按年減少９０％
《經濟通通訊社１８日專訊》百利大（００４９５）預期，截至今年６月底止年度溢利，與
去年同期相比，將減少約９０％，主要由於集團投資物業公平值變動之收益按年減少５４％所致
。（ｊｏ）
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