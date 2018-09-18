《經濟通通訊社１８日專訊》華潤水泥（０１３１３）公布，截至今年９月底止九個月之純
利預期將較２０１７年同期顯著增加，原因主要為期間內集團的產品售價上升使毛利率較高。
集團水泥產品於今年首八個月的平均售價為３８２﹒６元，按年上升３２﹒９％。（ｋｙ）
18/09/2018 17:16
【企業盈喜】華潤水泥料首九個月純利按年顯著增加，因毛利率較高
《經濟通通訊社１８日專訊》華潤水泥（０１３１３）公布，截至今年９月底止九個月之純
利預期將較２０１７年同期顯著增加，原因主要為期間內集團的產品售價上升使毛利率較高。
集團水泥產品於今年首八個月的平均售價為３８２﹒６元，按年上升３２﹒９％。（ｋｙ）
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