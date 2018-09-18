【企業盈警】中國天化工料年度錄得虧損，因閒置經營成本等所致

《經濟通通訊社１８日專訊》中國天化工（００３６２）發盈警，預期截至今年６月底止年

度業績預期將錄得虧損。

中國天化工公布，儘管集團核心業務已經持續得到改善，但煤相關化工產品部的產能於報告

期間仍未獲悉數動用，從而產生閒置經營成本。

此外，於報告期間並無再次錄得於上一個報告期間出售附屬公司之一次性溢利。憑藉產能持

續增長，該公司預期經營狀況於不久將來會大大改善。

公司年度之業績公告預期將本月２７日刊發。（ｋｙ）

