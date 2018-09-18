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18/09/2018 17:46

【夜期時段】即月期指最新報２７０２９點，跌１２點，低水５６點

　　《經濟通通訊社１８日專訊》即月期指在夜期時段開市報２７０５１點，升１０點，低水
３４點，最新報２７０２９點，跌１２點，低水５６點，合約成交２１１７張。
　　Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１０５５８點，升１０點，高水１點，最新報
１０５４４點，跌４點，低水１３點，合約成交７４６張。（ｃｈ）

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