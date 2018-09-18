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18/09/2018 10:27

【本港經濟】林鄭：商經局會加強貸款保證條款應對中美貿易戰

　　《經濟通通訊社１８日專訊》美國將於下周一（２４日）向總值２０００億美元的中國貨品
徵收關稅。行政長官林鄭月娥強調，香港一直反對貿易保護主義，支持自由貿易。當局已經與各
大商會保持聯繫，已知商務及經濟發展局會啟動額外的支援措施，主要集中在貸款方面，加強貸
款保證條款協助中小企。（ｃｗ）（ｚｚ）

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