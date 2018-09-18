【本港經濟】林鄭：商經局會加強貸款保證條款應對中美貿易戰

《經濟通通訊社１８日專訊》美國將於下周一（２４日）向總值２０００億美元的中國貨品

徵收關稅。行政長官林鄭月娥強調，香港一直反對貿易保護主義，支持自由貿易。當局已經與各

大商會保持聯繫，已知商務及經濟發展局會啟動額外的支援措施，主要集中在貸款方面，加強貸

款保證條款協助中小企。（ｃｗ）（ｚｚ）

