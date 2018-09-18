【土地供應】本土研究社促釋放３百公頃官地興建９萬伙過渡性房屋

《經濟通通訊社１８日專訊》本土研究社發表研究報告，倡政府解封逾３００公頃的官地，

估計可興建９萬個過渡性房屋、４３個體育館及提供１２萬個服務名額的安老設施。本土研究社

指，政府應優先使用這些「隱藏選項」。

本土研究社成員楊夏至指，官地原屬港人的公共資源，政府卻對閒置官地資訊諱莫如深，只

推塘會「持續進行檢討」，批評政府的「土地大辯論」已有預設選項，並貶低、忽視某些土地選

項，有違早前政府指「土地大辯論」是沒有前設的說法。

他解釋，該研究統計有關用地時，因政府稱面積少於０﹒０５公頃的地塊屬「零碎」，所以

會選取大於０﹒０５公頃的地塊，及有道路接駁，並剔除地形上較難發展的土地及已計算在政府

未來潛在土地供應的地塊。至於「未善用」則有三個準則，包括沒有永久構建物的閒置或臨時用

途、不屬社區設施、以及未有具體發展時間表。

楊夏至指，參考社聯的過渡性房屋項目，每公頃可建約９００個單位，因此使用三分之一的

面積已可提供９萬個單位；另外，在此３００公頃的土地中，有相當部分屬「政府、機構或社區

」用地，認為可毋須改劃便可短期釋放作社福設施，例如興建政府所需的４３個體育館及提供１

２萬個服務名額的安老設施。（ｃｗ）

