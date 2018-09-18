【土地供應】本土研究社批政府未善用官地，部分閒置或佔用逾廿年

《經濟通通訊社１８日專訊》本土研究社發表研究報告，倡政府解封逾３００公頃的官地，

以興建９萬個過渡性房屋、４３個體育館及提供１２萬個服務名額的安老設施。他們亦指，香港

仍有不少現存土地未獲政府和土地供應小組妥善看待，包括工程完結後釋放的「臨時政府撥地」

、無發展計劃的棕土、私人遊樂場契約用地、軍事用地等，加上３００公頃的未善用官地，預計

涉及面積達約２８００公頃。



＊１２８公頃社區及休憩用地遭凍結＊



本土研究社成員姚躍華指，研究報告就多個個案進行分析，發現多個未善用官地出現的原因

，包括有１２８公頃社區及休憩用地遭凍結，例如鯉景灣綜合大樓因政府部門缺乏協調而落實無

期；有部門「扣地」令臨時撥地長期無法釋放；永續「臨時」批地，例如有３６幅短租用地批作

停車場逾２０年，涉及２４﹒５公頃，是欠缺長遠規劃，導致粗放式停車場遍地橫生，土地被低

效使用；至少５幅葵青貨櫃碼頭周邊物流用地空置了５至１０年，更有１幅閒置超過２４年；位

於深灣九號附近的一幅短期租約用地，批租深灣遊艇俱樂部後變成「公地私用」，讓他們私享球

場逾３０年，公眾無法使用這些土地資源。



＊研究社質疑政府刻意隱瞞數據＊



該社成員楊夏至認為，觀乎政府的資料，相信他們應掌握這些官地的詳細資料，包括面積及

用途，質疑他們刻意向公眾甚至土地供應小組隱瞞這些數據。

另一成員黃肇鴻指出，官地未得善用，衍生至土地不足的問題，是因部門協調失效，認為並

不難處理，不需特地用填海解決。他們要求，政府應立即將「未善用官地」列為中短期土地供應

選項、全面公開未善用官地的空間資訊、檢視現存的土地資源、採用集約式或垂直式發展模式發

展、以及以「公地公用」作為官地使用原則。（ｃｗ）

