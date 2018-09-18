  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/09/2018 11:56

【土地供應】本土研究社批政府未善用官地，部分閒置或佔用逾廿年

　　《經濟通通訊社１８日專訊》本土研究社發表研究報告，倡政府解封逾３００公頃的官地，
以興建９萬個過渡性房屋、４３個體育館及提供１２萬個服務名額的安老設施。他們亦指，香港
仍有不少現存土地未獲政府和土地供應小組妥善看待，包括工程完結後釋放的「臨時政府撥地」
、無發展計劃的棕土、私人遊樂場契約用地、軍事用地等，加上３００公頃的未善用官地，預計
涉及面積達約２８００公頃。

＊１２８公頃社區及休憩用地遭凍結＊

　　本土研究社成員姚躍華指，研究報告就多個個案進行分析，發現多個未善用官地出現的原因
，包括有１２８公頃社區及休憩用地遭凍結，例如鯉景灣綜合大樓因政府部門缺乏協調而落實無
期；有部門「扣地」令臨時撥地長期無法釋放；永續「臨時」批地，例如有３６幅短租用地批作
停車場逾２０年，涉及２４﹒５公頃，是欠缺長遠規劃，導致粗放式停車場遍地橫生，土地被低
效使用；至少５幅葵青貨櫃碼頭周邊物流用地空置了５至１０年，更有１幅閒置超過２４年；位
於深灣九號附近的一幅短期租約用地，批租深灣遊艇俱樂部後變成「公地私用」，讓他們私享球
場逾３０年，公眾無法使用這些土地資源。

＊研究社質疑政府刻意隱瞞數據＊

　　該社成員楊夏至認為，觀乎政府的資料，相信他們應掌握這些官地的詳細資料，包括面積及
用途，質疑他們刻意向公眾甚至土地供應小組隱瞞這些數據。
　　另一成員黃肇鴻指出，官地未得善用，衍生至土地不足的問題，是因部門協調失效，認為並
不難處理，不需特地用填海解決。他們要求，政府應立即將「未善用官地」列為中短期土地供應
選項、全面公開未善用官地的空間資訊、檢視現存的土地資源、採用集約式或垂直式發展模式發
展、以及以「公地公用」作為官地使用原則。（ｃｗ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
中國故事18/09/2018
【上海特寫】人工智能時代來臨，去上海看人類的未來生活
國際動態18/09/2018
「文金會」今平壤舉行 聚焦無核化
興證快訊17/09/2018
港股過山車
FOCUS17/09/2018
【FOCUS】貿戰「風眼」再升級 「谷房價」或成北京選項？
國際動態17/09/2018
馬納福特助查通俄門 專家：控方查特增本錢
專訪14/09/2018
【上海專訪】LAWSON張晟：細分領域造好才叫做「消費升級」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【得獎名單】【etnet x i-access】第三屆聯大投資比賽 即答即賞200份獎品

【etnet x 雅虎香港】美國三藩市TechCrunch Disrupt即睇即答贏獎賞

【得獎名單】【etnet Bonus賞你】Natur-a有機天然無添加豆奶

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN