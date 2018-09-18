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即市新聞

18/09/2018 09:18

【聚焦人幣】人幣中間價兩連跌，今貶４５點子，報６﹒８５５４

　　《經濟通通訊社１７日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８５５４，
較上個交易日貶４５點子，連跌兩個交易日，上個交易日報６﹒８５０９。
　　美國一如市場所料加碼徵稅，將於當地時間下星期一（２４日）起，對約２０００億美元中
國商品徵收１０％的關稅，並由明年１月１日起將稅率提高至２５％。貿易戰升級，中美會否再
開展新一輪談判存疑。離岸人民幣（ＣＮＨ）今早急速貶值，一度由６﹒８７水平跌至６﹒８９
水平。

　　　　　　　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　　　　漲跌（ＢＰ）
　　　　　　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　１美元╱人民幣　　　　　　６．８５５４　　　　＋　　４５．００
　　　　　　　　１歐元╱人民幣　　　　　　７．９９９２　　　　＋　３１０．００
　　　　　　　　１００日圓╱人民幣　　　　６．１３７１　　　　＋　１６０．００
　　　　　　　　１港元╱人民幣　　　　　　０．８７３９　　　　＋　　　９．１０
　　　　　　　　１英鎊╱人民幣　　　　　　９．０１２１　　　　＋　４９１．００
　　　　　　　　１澳元╱人民幣　　　　　　４．９０２２　　　　＋　　１５．００
　　　　　　　　１紐元╱人民幣　　　　　　４．５０１５　　　　＋　１４１．００
　　　　　　　　１新加坡╱人民幣　　　　　４．９８８７　　　　＋　　１３．００
　　　　　　　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７．１２０６　　　　＋　３１６．００
　　　　　　　　１加元╱人民幣　　　　　　５．２４９６　　　　－　　６４．００
　　　　　　　　１人民幣╱林吉特　　　　　０．６０３６　　　　－　　　０．６０
　　　　　　　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　９．９３８９　　　　＋　２１５．００
　　　　　　　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２．１８０９　　　　＋　　２０．００
　　　　　　　　１人民幣╱韓元　　　　１６４．３１００　　　　＋　　９６．００
　　　　　　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。（ｋｌ）

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