【聚焦人幣】人幣中間價兩連跌，今貶４５點子，報６﹒８５５４

《經濟通通訊社１７日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８５５４，

較上個交易日貶４５點子，連跌兩個交易日，上個交易日報６﹒８５０９。

美國一如市場所料加碼徵稅，將於當地時間下星期一（２４日）起，對約２０００億美元中

國商品徵收１０％的關稅，並由明年１月１日起將稅率提高至２５％。貿易戰升級，中美會否再

開展新一輪談判存疑。離岸人民幣（ＣＮＨ）今早急速貶值，一度由６﹒８７水平跌至６﹒８９

水平。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６．８５５４ ＋ ４５．００

１歐元╱人民幣 ７．９９９２ ＋ ３１０．００

１００日圓╱人民幣 ６．１３７１ ＋ １６０．００

１港元╱人民幣 ０．８７３９ ＋ ９．１０

１英鎊╱人民幣 ９．０１２１ ＋ ４９１．００

１澳元╱人民幣 ４．９０２２ ＋ １５．００

１紐元╱人民幣 ４．５０１５ ＋ １４１．００

１新加坡╱人民幣 ４．９８８７ ＋ １３．００

１瑞郎╱人民幣 ７．１２０６ ＋ ３１６．００

１加元╱人民幣 ５．２４９６ － ６４．００

１人民幣╱林吉特 ０．６０３６ － ０．６０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ９．９３８９ ＋ ２１５．００

１人民幣╱南非蘭特 ２．１８０９ ＋ ２０．００

１人民幣╱韓元 １６４．３１００ ＋ ９６．００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。（ｋｌ）

