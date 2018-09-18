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18/09/2018 09:05

【達沃斯論壇】今起至２０日舉行，歷屆規模最大，李克強將出席

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日天津專電》２０１８年世界經濟論壇新領軍者年會
（夏季達沃斯）今日起至２０日在天津舉行，１９日上午舉行開幕式，國務院總理李克強將出席
和發表講話，２０日下午舉行閉幕式。
　　論壇的主題是「在第四次工業革命中打造創新型社會」，首要議題是探討由人工智能、物聯
網和基因編輯等新興技術驅動的第四次工業革命對經濟、社會以及地緣政治格局的影響。此外，
還將探討當今地緣政治和地緣經濟方面的關鍵問題，如全球貿易的最新形勢、「多重概念」地緣
政治體系的出現以及世界經濟的發展前景。年會也將重點關注中國的飛速發展，將聚焦「一帶一
路」倡議、中國金融市場的對外開放以及中國近年啟動的全球最大規模碳交易機制。
　　論壇共設置超過２００個會議議題，氣候變化、國際投資、智能製造等各行業熱點話題都將
在論壇期間得到討論。２０１８年恰逢中國改革開放４０周年，面對中國經濟發展的重要節點，
與會專家學者也將進行針對研討。
　　此次夏季達沃斯堪稱歷屆規模最大，有超過２３００名在全世界具有影響力的政治、學術、
商業人物受邀與會。面對經濟議題，包括阿里巴巴集團執行董事長馬雲、百度總裁張亞勤等公司
創始人和首席執行官在內的１５００多名商界領袖也將出席本次論壇。

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