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18/09/2018 15:08

【貿易開戰】瑞銀：貿易戰拖低中國ＧＤＰ增速最多０﹒７％

　　《經濟通通訊社１８日專訊》瑞銀中國負責人錢於君預計，中美貿易戰將會令中國出口面臨
短期阻力，拖低中國經濟增速增速０﹒５％－０﹒７％，而政策寬鬆將會推升ＧＤＰ增速逾
０﹒３個百分點，全年ＧＤＰ由去年的６﹒９％降至６﹒５％。
　　錢於君又認為，開放對中國而言是一件宜早不宜晚的事情，現階段更大膽的做法要比循序漸
進、非常謹慎的開放更好。
　　另外，該行在其中國合資企業的多數股權申請方面取得良好進展，與中國相關業務的增長率
應該是ＧＤＰ增速的１﹒５倍至２倍，與典型的金融板塊的增長保持一致。（ｋｌ）

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