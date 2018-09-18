《經濟通通訊社１８日專訊》瑞銀中國負責人錢於君預計，中美貿易戰將會令中國出口面臨
短期阻力，拖低中國經濟增速增速０﹒５％－０﹒７％，而政策寬鬆將會推升ＧＤＰ增速逾
０﹒３個百分點，全年ＧＤＰ由去年的６﹒９％降至６﹒５％。
錢於君又認為，開放對中國而言是一件宜早不宜晚的事情，現階段更大膽的做法要比循序漸
進、非常謹慎的開放更好。
另外，該行在其中國合資企業的多數股權申請方面取得良好進展，與中國相關業務的增長率
應該是ＧＤＰ增速的１﹒５倍至２倍，與典型的金融板塊的增長保持一致。（ｋｌ）
18/09/2018 15:08
【貿易開戰】瑞銀：貿易戰拖低中國ＧＤＰ增速最多０﹒７％
《經濟通通訊社１８日專訊》瑞銀中國負責人錢於君預計，中美貿易戰將會令中國出口面臨
短期阻力，拖低中國經濟增速增速０﹒５％－０﹒７％，而政策寬鬆將會推升ＧＤＰ增速逾
０﹒３個百分點，全年ＧＤＰ由去年的６﹒９％降至６﹒５％。
錢於君又認為，開放對中國而言是一件宜早不宜晚的事情，現階段更大膽的做法要比循序漸
進、非常謹慎的開放更好。
另外，該行在其中國合資企業的多數股權申請方面取得良好進展，與中國相關業務的增長率
應該是ＧＤＰ增速的１﹒５倍至２倍，與典型的金融板塊的增長保持一致。（ｋｌ）
|FOCUS18/09/2018
【FOCUS】侵侵全面清算中國「入世」 勿掉以輕心失業潮
|中國故事18/09/2018
【上海特寫】人工智能時代來臨，去上海看人類的未來生活
|國際動態18/09/2018
「文金會」今平壤舉行 聚焦無核化
|興證快訊17/09/2018
港股過山車
|FOCUS17/09/2018
【FOCUS】貿戰「風眼」再升級 「谷房價」或成北京選項？
|國際動態17/09/2018
馬納福特助查通俄門 專家：控方查特增本錢
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰