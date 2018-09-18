【貿易開戰】商務部：對美方執意加關稅深表遺憾，不得不同步反制

《經濟通通訊社１８日專訊》中國商務部新聞發言人就美方決定對２０００億美元中國輸美

產品加徵關稅發表談話，美方不顧國際國內絕大多數意見反對，宣布自９月２４日起對２０００

億美元中國輸美產品加徵１０％的關稅，進而還要採取其他關稅升級措施。對此深表遺憾。為了

維護自身正當權益和全球自由貿易秩序，中方將不得不同步進行反制。美方執意加徵關稅，給雙

方磋商帶來了新的不確定性。希望美方認識到這種行為可能引發的不良後果，並採取令人信服的

手段及時加以糾正。（ｃｔ）

