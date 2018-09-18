《經濟通通訊社１８日專訊》市場消息指，人行今日將進行１５００億元（人民幣．下同）
７天期逆回購操作、５００億元１４天期逆回購操作。
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放２０００億元，規模創７月１６日以來最大。
人行還就７、１４、２８及６３天期逆回購操作需求詢量。
據《中國證券報》頭版引述中信證券分析稱，美國聯儲局下星期加息近乎無懸念，預計人行
會輕微上調公開市場操作利率，並於１０月前後再次實施定向降準措施。（ｋｌ）
18/09/2018 09:21
【人行放水】消息稱人行進行二千億逆回購，大額淨投放２０００億
《經濟通通訊社１８日專訊》市場消息指，人行今日將進行１５００億元（人民幣．下同）
７天期逆回購操作、５００億元１４天期逆回購操作。
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放２０００億元，規模創７月１６日以來最大。
人行還就７、１４、２８及６３天期逆回購操作需求詢量。
據《中國證券報》頭版引述中信證券分析稱，美國聯儲局下星期加息近乎無懸念，預計人行
會輕微上調公開市場操作利率，並於１０月前後再次實施定向降準措施。（ｋｌ）
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