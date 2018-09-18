【貿易開戰】外媒：劉鶴今早召開會議討論如何回應美國加徵關稅

《經濟通通訊社１８日專訊》中美貿易戰升級，據外電引述知情人士透露，中國國務院副總

理劉鶴今日上午在北京召開會議，討論中國政府對美國新一輪加徵關稅的回應。

中國目前尚未對美國的最新加關稅行動作出正式回應，但之前曾表示過會不得不進行反制行

動。

美國總統特朗普宣布，將對總值約２０００億美元進口自中國的商品徵收１０％關稅，不過

將蘋果與Ｆｉｔｂｉｔ智能手錶、單車頭盔、兒童汽車座椅等消費品排除在徵稅清單之外。下星

期一起生效。（ｅｙ）

