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18/09/2018 10:24

【貿易開戰】外媒：劉鶴今早召開會議討論如何回應美國加徵關稅

　　《經濟通通訊社１８日專訊》中美貿易戰升級，據外電引述知情人士透露，中國國務院副總
理劉鶴今日上午在北京召開會議，討論中國政府對美國新一輪加徵關稅的回應。
　　中國目前尚未對美國的最新加關稅行動作出正式回應，但之前曾表示過會不得不進行反制行
動。
　　美國總統特朗普宣布，將對總值約２０００億美元進口自中國的商品徵收１０％關稅，不過
將蘋果與Ｆｉｔｂｉｔ智能手錶、單車頭盔、兒童汽車座椅等消費品排除在徵稅清單之外。下星
期一起生效。（ｅｙ）

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