《經濟通通訊社１８日專訊》美國總統特朗普宣布，將對總值約２０００億美元進口自中國
的商品徵收１０％關稅，下星期一（２４日）起生效。台灣行政院政務委員鄧振中今日在台北表
示，計劃設立預警機制，觀察貿易戰的情勢變化，經濟事務官員將加強對貿易流動的監測。
鄧表示正密切注意美國對中國課徵關稅，預期對台灣會有轉單效應；但如果貿易戰惡化，將
會提出因應方案。對於想回台灣生產的企業，鄧表示政府會提供協助尋找地皮和僱員。（ｅｙ）
18/09/2018 16:40
【貿易開戰】台灣行政院料貿易戰對台灣產生轉單效應
《經濟通通訊社１８日專訊》美國總統特朗普宣布，將對總值約２０００億美元進口自中國
的商品徵收１０％關稅，下星期一（２４日）起生效。台灣行政院政務委員鄧振中今日在台北表
示，計劃設立預警機制，觀察貿易戰的情勢變化，經濟事務官員將加強對貿易流動的監測。
鄧表示正密切注意美國對中國課徵關稅，預期對台灣會有轉單效應；但如果貿易戰惡化，將
會提出因應方案。對於想回台灣生產的企業，鄧表示政府會提供協助尋找地皮和僱員。（ｅｙ）
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