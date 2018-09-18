【ＦＯＣＵＳ】侵侵全面清算中國「入世」，勿掉以輕心失業潮

【ＦＯＣＵＳ】該來的總歸要來。侵侵頻頻出口術的「２０００億美元」對華徵稅，終於隨

著其周一（１７日）美股收市後簽署聲明成為現實，並將於下周一（２４日）正式實施。好事者

甚至稱，簽署時的北京時間正正是８７年前日本侵華第一槍打響時的「９．１８」。

為警告聲言「將無可避免地採取反制」的北京，侵侵續指，倘若中國對美國農民和工業採取

報復行動（ｔａｋｅｓ ｒｅｔａｌｉａｔｏｒｙ ａｃｔｉｏｎ），將「立即」尋求進一步對

約２６７０億美元中國商品加徵關稅，相當於中國全部對美出口規模。

侵侵狂人上身、賭注愈下愈大，被資深貿易專家稱作對中國「入世」導致美國製造業就業流

失的總清算。無獨有偶，國務院周一就指，「對就業形勢的嚴峻性、複雜性決不能掉以輕心」，

摩通測算的「５５０萬人失業」的最壞情景會否成真？打工仔勿掉以輕心。



＊「貿戰實際為２００１年而打」＊



儘管有高盛出身的美國財政部長努欽的大力斡旋，和美國商界、華爾街的集體反對，但仍難

阻侵侵對華貿易全面開戰的決心。在簽署最新關稅聲明的同時，他並於推特稱，「關稅讓美國擁

有強大的談判優勢，數以幾十億的美元，以及就業正在回流我們的國家，而代價至今為止仍幾乎

難以顯見。」

侵侵「敢冒天下之大不韙」瘋狂挑機，已並非是其「狂人」本性那麼簡單。哈佛大學肯尼迪

政治學院國際政治經濟學教授Ｄａｎｉ Ｒｏｄｒｉｋ直指，「特朗普更像是一個症狀，而非起

因（ｉｓ ｖｅｒｙ ｍｕｃｈ ａ ｓｙｍｐｔｏｍ ａｎｄ ｎｏｔ ｔｈｅ ｃａｕｓｅ

），無論他是否美國總統，世界都將面臨這樣的緊張局勢。」

保守派智庫美國企業研究所（ＡＥＩ）的資深經濟貿易專家Ｄｅｒｅｋ Ｓｃｉｓｓｏｒｓ

進一步明示，貿易戰的根本原因正是美國讓中國加入ＷＴＯ，導致大量製造業就業機會流失到中

國，「這場貿易戰實際上是在為２００１年、２００２年和２００３年而打。」



＊摩通：最壞減逾５００萬個崗位＊



中美「國運」之爭下，儘管央媽周一、周二分別以ＭＬＦ、逆回購放水４６５０億元人幣，

似為「中國有充足的餘地實施財政及貨幣政策緩衝」背書，惟據摩通最新測算，在最壞的情景下

，中國將有逾５００萬個工作崗位岌岌可危；倘若當局選擇２０１９年讓人幣下跌約１２％，雖

可將淨流失工作崗位減少至９０萬個，但將導致３３２０億美元的資本外流，相當於燒掉逾十分

之一的外匯儲備。

摩通解釋，所謂「最壞的情景」是指，美國對全部中國輸美商品加徵２５％的關稅，而中國

按照已宣布的關稅措施展開報復。

「寒冬」將至未至，不確定性卻陡然上升－－企業會否追加投資、國人會否續高槓桿買樓、

夫婦會否再生多一個孩子？答案或都指向「Ｎｏ」。中國證券投資基金業協會最新公布的境內貨

幣基金規模７月劇增９３００億元或是一葉知秋，並印證本欄８月９日所指「Ｍｏｎｅｙ ｉｓ

ｋｉｎｇ」。（經濟通通訊社 俞瑾）

