【企業盈警】森美（０７５６）料年度溢利大減八成，銷售開支增加

《經濟通通訊社１８日專訊》森美（００７５６）宣布，預料截至今年６月底止年度溢利按

年減少８０％，主因融資成本增加約８５０萬元（人民幣．下同）；衍生金融工具之虧損約

１０２０萬元；及銷售及分銷開支增加約５０００萬元。公司業績將於下周四（２７日）公布。

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