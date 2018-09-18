【企業盈警】松景（１０７９）料年度虧損增，最少蝕９００萬美元

《經濟通通訊社１８日專訊》松景（０１０７９）宣布，料截至今年６月底止年度淨虧損不

少於９００萬元（美元．下同），而上年度則蝕５００萬元。主因毛利減少１５０萬元，銷售及

分銷開支增加約４０萬元，員工成本增加約５０萬元等。公司業績將於下周四（２７日）公布。

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