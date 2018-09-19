【新股上市】無錫藥明康德擬來港上市，市傳集資逾１０億美元

《經濟通通訊社１９日專訊》報道引述市場消息人士指，內地製藥和醫療器械研發公司－無

錫藥明康德新藥（滬：６０３２５９）計劃發Ｈ股在港上市，集資逾１０億美元（７８億港元）

。初步文件顯示，淡馬錫及平保（０２３１８）為投資者。

目前無錫藥明康德新藥要提供全面配套的研究及生產服務，覆蓋小分子藥物的發現、開發及

生產流程，亦提供細胞及基因療法研發和生產服務，並提供醫療器材檢測服務。另外，公司創辦

人為李革，他同時持有藥明生物技術（０２２６９）的５９﹒２％股份。（ｊｎ）

