【貿易開戰】美國商務部長：是否進行下一輪貿易談判將取決於中國

《經濟通通訊社１９日專訊》美國商務部長羅斯表示，貿易談判的下一步行動將取決於中國

。此前美國總統特朗普宣布將對價值約２０００億美元中國商品加徵１０％關稅，而中國當局已

隨即進行報復。

羅斯表示，希望與中國進行建設性的談判，來解決根本問題，但是否以及何時進行談判將取

決於中方。

他補充，美國的最新行動是要糾正中國的行為，而關稅清單以經過仔細的考慮，希望可對美

國消費者帶來最小的影響。（ｍｎ）

