《經濟通通訊社１９日專訊》南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩結束第二輪會談，兩人簽
署兩韓關係聯合聲明。
青瓦台表示，在簽署儀式結束，以及兩韓國防官員簽署另一項軍事協議後，金正恩與文在寅
將召開聯合記者會。
目前尚不知道軍事協議的內容。（ｍｎ）
19/09/2018 10:46
【朝鮮局勢】文在寅與金正恩結束第二輪會談，兩韓將簽署軍事協議
《經濟通通訊社１９日專訊》南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩結束第二輪會談，兩人簽
署兩韓關係聯合聲明。
青瓦台表示，在簽署儀式結束，以及兩韓國防官員簽署另一項軍事協議後，金正恩與文在寅
將召開聯合記者會。
目前尚不知道軍事協議的內容。（ｍｎ）
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