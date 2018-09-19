【朝鮮局勢】文在寅與金正恩結束第二輪會談，兩韓將簽署軍事協議

《經濟通通訊社１９日專訊》南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩結束第二輪會談，兩人簽

署兩韓關係聯合聲明。

青瓦台表示，在簽署儀式結束，以及兩韓國防官員簽署另一項軍事協議後，金正恩與文在寅

將召開聯合記者會。

目前尚不知道軍事協議的內容。（ｍｎ）

