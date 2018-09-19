【朝鮮局勢】南北韓就去核化達成共識，金正恩同意訪問首爾

《經濟通通訊社１９日專訊》南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩結束第二輪會談後舉行聯

合記者會，金正恩表示兩韓同意共同努力實現朝鮮半島無核化，並將在檢查人員在場的情況下永

久性拆除導彈基地。

文在寅表示，兩韓同意解除戰爭的威脅，並已就去核化目標達成共識，希望美國與北韓能盡

快恢復談判，同時亦已邀請金正恩今年訪問首爾，兩國亦計劃今年內興建鐵路貫通南北韓。

（ｍｎ）

