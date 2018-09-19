《經濟通通訊社１９日專訊》南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩結束第二輪會談後舉行聯
合記者會，金正恩表示兩韓同意共同努力實現朝鮮半島無核化，並將在檢查人員在場的情況下永
久性拆除導彈基地。
文在寅表示，兩韓同意解除戰爭的威脅，並已就去核化目標達成共識，希望美國與北韓能盡
快恢復談判，同時亦已邀請金正恩今年訪問首爾，兩國亦計劃今年內興建鐵路貫通南北韓。
（ｍｎ）
19/09/2018 10:49
【朝鮮局勢】南北韓就去核化達成共識，金正恩同意訪問首爾
《經濟通通訊社１９日專訊》南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩結束第二輪會談後舉行聯
合記者會，金正恩表示兩韓同意共同努力實現朝鮮半島無核化，並將在檢查人員在場的情況下永
久性拆除導彈基地。
文在寅表示，兩韓同意解除戰爭的威脅，並已就去核化目標達成共識，希望美國與北韓能盡
快恢復談判，同時亦已邀請金正恩今年訪問首爾，兩國亦計劃今年內興建鐵路貫通南北韓。
（ｍｎ）
|生財有道19/09/2018
騰訊前景佳 大行續看好
|生財有道19/09/2018
擴闊亞太區版圖 中信國際電訊財息兼收
|剖析天下19/09/2018
雷曼十周年 再敲爆煲警號
|國際動態19/09/2018
日商前澤友作 SpaceX首位繞月旅客
|剖析天下18/09/2018
印尼會否成為下一個當災的新興市場？
|FOCUS18/09/2018
【FOCUS】侵侵全面清算中國「入世」 勿掉以輕心失業潮
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰