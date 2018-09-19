【日本議息】日本央行維持利率負０﹒１％，符合市場預期

《經濟通通訊社１９日專訊》日本央行維持政策利率於負０﹒１％不變，符合市場預期。

央行維持對經濟看法不變，預計將會在相當長的時間內保持目前極低的利率水平，但會視乎

經濟及通脹狀況靈活調整購買ＥＴＦ及房託的規模。（ｍｎ）

