《經濟通通訊社１９日專訊》美國總統特朗普對兩韓峰會取得的進展表示讚賞，稱「實在令
人興奮」。
特朗普稱，北韓領導人金正恩同意按照最終協商結果接受核設施檢查，並在國際專家在場的
情況下永久拆除一座試驗場及發射台。與此同時，北韓將不會再試射火箭或進行核試。
特朗普還提到金正恩與文在寅討論的歸還朝韓戰時期的美軍遺骸。（ｍｎ）
19/09/2018 13:18
【朝鮮局勢】特朗普：兩韓峰會成果令人興奮
《經濟通通訊社１９日專訊》美國總統特朗普對兩韓峰會取得的進展表示讚賞，稱「實在令
人興奮」。
特朗普稱，北韓領導人金正恩同意按照最終協商結果接受核設施檢查，並在國際專家在場的
情況下永久拆除一座試驗場及發射台。與此同時，北韓將不會再試射火箭或進行核試。
特朗普還提到金正恩與文在寅討論的歸還朝韓戰時期的美軍遺骸。（ｍｎ）
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