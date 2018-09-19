【朝鮮局勢】特朗普：兩韓峰會成果令人興奮

《經濟通通訊社１９日專訊》美國總統特朗普對兩韓峰會取得的進展表示讚賞，稱「實在令

人興奮」。

特朗普稱，北韓領導人金正恩同意按照最終協商結果接受核設施檢查，並在國際專家在場的

情況下永久拆除一座試驗場及發射台。與此同時，北韓將不會再試射火箭或進行核試。

特朗普還提到金正恩與文在寅討論的歸還朝韓戰時期的美軍遺骸。（ｍｎ）

